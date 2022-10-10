МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером ускоряет снижение уже до 2% и более за счёт роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Золото подешевело после выхода данных по рынку труда США

По состоянию на 18.45 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 35,55 доллара, или на 2,08%, до 1 673,75 доллара за тройскую унцию. Показатель находится на минимуме с 19 сентября. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 3,22%, до 19,602 доллара за унцию.

В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) США повысила учётную ставку на 0,75 процентного пункта. По данным CME Group, 82,8% аналитиков прогнозируют такой же шаг ФРС на заседании в ноябре, что может стать четвертым повышением такими темпами и шестым повышением с начала года.

"Влияние этих постоянно растущих ставок приводит к тому, что золото становится менее желательным активом, а отсутствие доходности делает другие активы, выплачивающие проценты, такие как облигации, более привлекательными вместо него", — сказал агентству Блумберг рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).

Рост ставки рефинансирования, в частности, обеспечивает рост доходности госбондов США. В понедельник торги госдолгом закрыты, так как в США отмечается День Колумба; за прошедшую неделю этот рост составил 2%.

Гособлигации — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому котировки этих двух активов, как правило, имеют разнонаправленную динамику.