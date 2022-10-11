2022-10-11T07:33:00+03:00
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2022-10-11T07:33:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221011/838419649.html
Курс евро поднялся выше 62 рублей
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Рубль в начале торгов вторника снижается против доллара, юаня и евро: иностранные валюты торгуются около 63,3 рубля, 8,68 рубля, евро поднялся выше 62 рублей, впервые с 21... ПРАЙМ, 11.10.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника снижается против доллара, юаня и евро: иностранные валюты торгуются около 63,3 рубля, 8,68 рубля, евро поднялся выше 62 рублей, впервые с 21 сентября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.20 мск повышался на 61 копейку — до 63,3 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,68 рубля, евро — на 68 копеек, до 62,1 рубля.