МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника снижается против доллара, юаня и евро: иностранные валюты торгуются около 63,3 рубля, 8,68 рубля, евро поднялся выше 62 рублей, впервые с 21 сентября, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть снизились после роста на предыдущей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.20 мск повышался на 61 копейку — до 63,3 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,68 рубля, евро — на 68 копеек, до 62,1 рубля.