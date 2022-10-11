МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к основным валютам поднимается во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Курс евро поднялся выше 62 рублей

По состоянию на 7.36 мск курс евро к доллару снижался до 0,968 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,97 доллара, курс доллара к иене поднимался до 145,75 иены со 145,68 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,25%, до 113,43 пункта.

Трейдеры ожидают в среду публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы надеются найти в документе подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора, а также оценку экономической ситуации.

По данным CME Group, 77,5% экспертов прогнозируют повышение ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Такими темпами ставка была повышена по итогам трех предыдущих заседаний. Регулятор ужесточает политику на фоне высокой инфляции, что в то же время усиливает опасения рынков по поводу возможной рецессии.

Сама же статистика по инфляции в США — за сентябрь — будет опубликована в четверг. Аналитики прогнозируют, что рост потребительских цен в стране замедлился до 8,1% с 8,3% в августе. Экономика США демонстрирует снижение второй квартал подряд — на 1,6% и 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) по итогам первого и второго кварталов соответственно.

"Никто не спорит с тем, что инфляция снижается, вопрос в темпах снижения. Борьба с инфляцией выигрывается, проблема в том, что борьба с рецессией может быть проиграна напрасно", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение старшего глобального стратега JPMorgan Funds Дэвида Келли (David Kelly).