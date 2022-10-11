МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Стоимость доллара к основным мировым валютам растет

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,4%, до 2986,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 1887,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижается на 1,78%, до 16910 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 2,34%, до 2181,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,24%, до 6651,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,66%, до 26395,5 пункта.

Во вторник азиатские индексы в основном снижаются, перенимая динамику американских бирж. В понедельник индексы Уолл-стрит закрылись снижением в диапазоне 0,3-1,04%, рынки пытались уйти от риска перед публикацией данных о потребительских ценах в США.

"Японский и южнокорейский рынки догоняют предыдущие потери глобальных рынков, при этом их подверженность технологическому сектору вызвала большую часть распродажи, что отразилось на Уолл-стрит", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).