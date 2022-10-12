МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не имеют единой динамики в преддверии протокола ФРС США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Курс доллара к иене достиг максимума с 1998 года

По состоянию на 7.46 по московскому времени индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,23%, до 2943,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,28%, до 1857,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,94%, до 16506 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 0,37%, до 2200,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,32%, до 6666,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,04%, до 26411,5 пункта.

В среду утром азиатские индексы торгуются без единой динамики в преддверии протокола сентябрьского заседания Федрезерва, публикация которого запланирована на вечер среды. Так, инвесторы ожидают, что протокол может дать подсказки рынкам о дальнейшей политике регулятора

"Это чрезвычайная среда ужесточения денежно-кредитной политики, и мы ждем, чтобы увидеть, не произойдет ли что-то глобальное", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Invesco Advisers Кристины Хупер (Kristina Hooper).