МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила до 72 с 71 число акций, недоступных для контролируемых иностранных компаний (КИК) из недружественных стран, добавив акции "СПБ Биржи", следует из сообщения на сайте торговой площадки.

Рабочие заливают топливное масло в нефтяные бочки

Торги нефтепродуктами на российской бирже превысили 21 миллион тонн

"Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", — говорится в сообщении. Из материалов биржи следует, что в список добавлены обыкновенные акции "СПБ Биржи".

Торговая площадка с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. При этом первый предварительный список бумаг, недоступных для КИК, представленный Московской биржей 6 сентября, включал в себя восемь ценных бумаг "стратегических" предприятий: акции "Аэрофлота", "Алросы", "ФСК ЕЭС", "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", ВТБ и префы "Транснефти".

Биржа увеличила список  9 сентября до 53 бумаг, добавив туда, в частности, акции "Русгидро", "Россетей", "Сургутнефтегаза", "Норникеля", "Татнефти", "Башнефти", "Русснефти", а также бумаги "Интер РАО", ТГК-1, "Ленэнерго", "Мосэнерго" и ряда других энергетических компаний. В него вошли и акции "Полюса", "Распадской", "Угольной компании "Южный Кузбасс", предприятия "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа "Уралмаш-Ижора").

Московская биржа

Мосбиржа изучает возможность запуска торгов египетским фунтом

Затем, 12 сентября, биржа добавила в список ещё несколько позиций, увеличив список до 56 акций. Ими стали акции "Бурятзолота", а также обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома". В среду туда были добавлены акции Новороссийского комбината хлебопродуктов, компаний "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" и "Юнипро", а также обыкновенные и привилегированные акции Томской распределительной компании.

Далее, 15 сентября Московская биржа увеличила список до 65 за счет акций компании "Россети Юг", Объединенных кредитных систем, а также обыкновенных и привилегированных акций "ННК-Варьеганнефтегаза". И 16 сентября список увеличился до 71 бумаги: в нем появились обыкновенные и привилегированные акции "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтеза", Саратовского нефтеперерабатывающего завода и Тамбовской энергосбытовой компании