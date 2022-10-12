МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила до 72 с 71 число акций, недоступных для контролируемых иностранных компаний (КИК) из недружественных стран, добавив акции "СПБ Биржи", следует из сообщения на сайте торговой площадки. Торги нефтепродуктами на российской бирже превысили 21 миллион тонн

"Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", — говорится в сообщении. Из материалов биржи следует, что в список добавлены обыкновенные акции "СПБ Биржи".

Торговая площадка с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. При этом первый предварительный список бумаг, недоступных для КИК, представленный Московской биржей 6 сентября, включал в себя восемь ценных бумаг "стратегических" предприятий: акции "Аэрофлота", "Алросы", "ФСК ЕЭС", "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", ВТБ и префы "Транснефти".

Биржа увеличила список 9 сентября до 53 бумаг, добавив туда, в частности, акции "Русгидро", "Россетей", "Сургутнефтегаза", "Норникеля", "Татнефти", "Башнефти", "Русснефти", а также бумаги "Интер РАО", ТГК-1, "Ленэнерго", "Мосэнерго" и ряда других энергетических компаний. В него вошли и акции "Полюса", "Распадской", "Угольной компании "Южный Кузбасс", предприятия "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа "Уралмаш-Ижора"). Мосбиржа изучает возможность запуска торгов египетским фунтом

Затем, 12 сентября, биржа добавила в список ещё несколько позиций, увеличив список до 56 акций. Ими стали акции "Бурятзолота", а также обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома". В среду туда были добавлены акции Новороссийского комбината хлебопродуктов, компаний "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" и "Юнипро", а также обыкновенные и привилегированные акции Томской распределительной компании.

Далее, 15 сентября Московская биржа увеличила список до 65 за счет акций компании "Россети Юг", Объединенных кредитных систем, а также обыкновенных и привилегированных акций "ННК-Варьеганнефтегаза". И 16 сентября список увеличился до 71 бумаги: в нем появились обыкновенные и привилегированные акции "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтеза", Саратовского нефтеперерабатывающего завода и Тамбовской энергосбытовой компании