МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы АТР завершили торги среды преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня укрепился против доллара

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,53% — до 3025,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,53%, до 1929,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,98% — до 16667,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,47% — до 2202,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,04%, до 6647,5 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,02% — до 26396,83 пункта.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на предстоящей публикации протокола Федеральной резервной системы США и статистики по инфляции в Штатах.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в США по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3% месяцем ранее.