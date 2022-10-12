МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы АТР завершили торги среды преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов.

Китайский юань

Курс юаня укрепился против доллара

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,53% — до 3025,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,53%, до 1929,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,98% — до 16667,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,47% — до 2202,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,04%, до 6647,5 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,02% — до 26396,83 пункта.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на предстоящей публикации протокола Федеральной резервной системы США и статистики по инфляции в Штатах.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в США по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3% месяцем ранее.