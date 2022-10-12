МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растерял утреннее преимущество и перешел к снижению на 0,42%, следует из данных торгов. Волатильность рубля усилилась в парах с долларом и евро

Индекс Мосбиржи к 11.45 мск снижался на 0,42%, до 1941,3 пункта, индекс РТС — на 0,56%, до 959,22 пункта.

В лидерах снижения — акции "Россети" (-4,57%), Сбербанка (-1,98%), "Роснефти" (-1,64%) и "Газпрома" (-1,41%).

"Рынок акций открылся по ценам высокого закрытия вечерней сессии накануне (1958 пунктов по индексу Мосбиржи). Но потом перешел к снижению из-за отсутствия явных драйверов для дальнейшего роста. Впрочем, динамика на фоне высокой волатильности последних недель умеренная. Изменения на 1-2% можно считать нормальными сейчас", — поясняет Виктор Тунев из УК "Ингосстрах-Инвестиции".