МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду, следует из данных торгов. Промышленное производство в еврозоне выросло в августе

По состоянию на 12.29 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,44%, до 6917,43 пункта, французский CAC 40 — на 0,66%, до 5871,73 пункта, немецкий DAX — на 0,53%, до 12286,38 пункта.

Инвесторы в Европе обратили внимание на статданные по еврозоне, согласно которым объем промышленного производства в августе вырос на 2,5% в годовом выражении, а за месяц — на 1,5%. Аналитики полагали, что годовой показатель вырос на 1,2%, а месячный — на 0,6%.

Кроме того, положительная динамика объясняется коррекцией после пятидневного снижения, которое было обусловлено опасениями рецессии мировой экономики. Такие опасения вызваны ожиданиями повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США.

"У ФРС нет другого выбора, кроме как ужесточить политику", — сказал агентству Блумберг главный инвестиционный директор подразделения по управлению благосостоянием Emirates NBD Bank PJSC в Дубае Морис Гравье (Maurice Gravier).