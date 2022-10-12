МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Рубль в среду днем пытается стабилизироваться после обновления им минимумов в первой половине дня, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск повышался на 41 копейку, до 64,07 рубля, евро — на 38 копеек, до 62,86 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в среду доллар и евро обновили максимумы с июля, поднявшись до 64,93 рубля и 64,08 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом снижается на 3 копейки до 8,65 рубля, а объем торгов им составляет 107,1 миллиарда рублей против 67,2 миллиарда по евро и 89,5 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 0,5%, евро — на 0,4%, юань терял 0,4%. Рублевая цена нефти составляла около 6 тысяч за баррель сорта Brent.

КУРС ИЩЕТ РАВНОВЕСИЕ

Российская валюта в среду днем пытается стабилизироваться после ощутимого падения в предыдущие дни. Так, от уровней закрытия 29 сентября доллар подскакивал уже на 7,7 рубля, а евро – на 8,6 рубля. Таким образом, за две недели накопилась достаточно высокая спекулятивная прибыль, которую можно зафиксировать. Дополнительный механизм ЦБ по установлению курсов валют вступил в силу

Укрепление инвалют в предыдущие дни отражало, скорее не ослабление рубля, а избыточный спрос на доллар на локальном рынке, так как компании стремятся как можно быстрее вывести доллары за рубеж, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"В пользу этой точки зрения говорит рост на Мосбирже курса доллара к юаню почти до 7,4 (в пересчете через рубли), то есть доллар на локальном рынке на 3% дороже, чем на глобальном. Однако есть признаки стабилизации ситуации — оборот спотового рынка во вторник достиг почти 6 миллиардов долларов, что говорит об активизации экспортёров, привлеченных повышенными курсовыми уровнями и продающих выручку", — добавляет он.

Стоимость нефти днем теряет 0,3%, опускаясь до 94 долларов после роста утром выше 95 долларов за баррель сорта Brent. Инвесторы оценивают ситуацию вокруг аварии на участке нефтепровода "Дружба" в Польше.

Польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию. Pern позднее также уточнил, что нефть поставляется из Польши на немецкие НПЗ "с учетом технических возможностей", в то же время польские нефтеперерабатывающие предприятия получают необходимый объем нефти полностью, в соответствии с заказами.

ПРОГНОЗЫ

Вероятно, что в среду экспортеры продолжат активно продавать иностранную валюту, поэтому курс, скорее всего, завершит торги вблизи 64 рублей за доллар, считает Попов из SberCIB Investment Research. Экономист рассказал, почему мы не увидим доллар по 50 рублей

Если в текущем моменте смотреть на состояние платежного баланса страны, который является основным фактором, влияющим на курсообразование, то фундаментальных причин для устойчивого ослабления российской валюты сейчас нет, считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Впрочем, в ближайшие кварталы ожидается дальнейшее снижение внешнеторгового сальдо и сужение профицита счета текущих операций за счет сокращения реальных объемов экспорта (основное влияние окажет нефтяное эмбарго со стороны ЕС), считают в Райффайзенбанке.

"Рост геополитической напряженности может привести к расширению ожидаемых санкционных ограничений (в том числе, угроза вторичных санкций может негативно сказаться на перенаправлении экспорта в дружественные страны). Такая динамика, при прочих равных, может привести к дальнейшему ослаблению рубля – к концу года, по нашим оценкам, курс может вырасти до уровня 70 рублей за доллар", — оценивают в банке.