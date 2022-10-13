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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221013/838450412.html
Российский рынок акций перешел к росту после старта торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга перешел к росту на 0,15% после небольшого снижения на старте торгов, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 13.10.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга перешел к росту на 0,15% после небольшого снижения на старте торгов, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск рос на 0,15%, до 1954,54 пункта, индекс РТС — на 1,78%, до 971,56 пункта.