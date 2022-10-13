МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга перешел к росту на 0,15% после небольшого снижения на старте торгов, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск рос на 0,15%, до 1954,54 пункта, индекс РТС — на 1,78%, до 971,56 пункта.