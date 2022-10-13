МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает, что приказ о начале биржевой торговли углем вступит в силу до конца этого года, сейчас он находится на регистрации в Минюсте, сообщил глава департамента угольной промышленности министерства энергетики Петр Бобылев. Россия будет увеличивать экспорт угля с 2024 года, заявили в Минэнерго

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в конце апреля опубликовали совместный приказ, предусматривающий для угольных компаний, которые занимают доминирующее положение на рынке, продажу не менее 10% угля на бирже. Из документа также следует, что требование продавать уголь на бирже с минимальной долей не менее 10% будет распространяться на марки Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый).

"Как скоро ждем приказ? Чем быстрее, тем лучше. На сегодня документ уже готов на 100%… Сейчас он находится в Минюсте. Надеемся, что это очень обозримое будущее, уж точно до конца года", — сказал Бобылев на деловом завтраке СПбМТСБ в рамках Российской энергонедели.

"Относительно полномасштабной торговли угля на бирже, мое мнение — она точно будет", — подчеркнул он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.