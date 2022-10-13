МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 снижается седьмой день подряд. Акции строительных компаний вновь оказались под давлением после того, как данные указали на замедление роста цен на жилье. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии сегодняшней публикации данных по инфляции в США. В Британии назвали меры для стабилизации госдолга

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 снизился к 07.19 по Гринвичу на 0,4%, а ранее падал до самого низкого уровня за последние 18 месяцев. Индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250 просел на 0,2% и держался вблизи минимумов мая 2020 года.

Акции строительной компании Taylor Wimpey упали на 4,8% после наступления даты отсечки дивидендной выплаты. Субиндекс строительного сектора опустился на 1,3%, достигнув самого низкого уровня почти за десять лет.

Опрос показал, что цены на жилье в Великобритании в прошлом месяце росли самыми медленными темпами с начала кризиса, вызванного коронавирусом. Похоже, они будут снижаться и далее, так как резкий рост стоимости ипотеки усиливает неопределенность в отношении экономики для покупателей жилья. Российский рынок акций перешел к росту после старта торгов

Фунт снизился в ходе волатильных торгов после вчерашней кратковременной передышки. Инвесторов тревожит состояние рынка облигаций, которое вынудило Банк Англии вмешаться.

Акции GSK выросли после того, как данные поздней стадии показали, что ее вакцина от респираторно-синцитиального вируса в исследовании с участием пожилых людей оказалась эффективной на 82,6%.