МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно снижаются, следует из данных торгов. Британский индекс FTSE 100 снижается седьмой день подряд

По состоянию на 10.51 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,54%, до 6790,88 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 5805,78 пункта, немецкий DAX растет на 0,13%, до 12187,59 пункта.

Инвесторы в Европе обратили внимание на закрытие фондовых рынков США снижением в преддверии выхода статданных по потребительским ценам в стране. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3% в августе.

Беспокойство инвесторов вызвано ожиданиями действий Федеральной резервной системы США. Хотя инфляция в стране может замедлиться, она по-прежнему останется на высоком уровне, что может подтолкнуть регулятора к еще одному повышению учетной ставки.

Ранее были опубликованы данные по потребительским ценам в крупнейшей экономики Европы — Германии. Так, годовая инфляция в стране по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до рекордных 10% с 7,9% месяцем ранее.