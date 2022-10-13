МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы АТР завершили торги четверга преимущественно снижением вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Операции с цифровой валютой в Китае превысили сто миллиардов юаней

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,3%, до 3016,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,25%, до 1934,28 пункта; гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,84% — до 16393 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,8%, до 2162,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,07%, до 6642,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,6%, до 26237,42 пункта.

Накануне в минусе закрылись и основные американские фондовые индексы.

Инвесторы во всем мире негативно настроены в отношение перспектив глобальной экономики, поскольку опасаются, что в рамках борьбы с высокой инфляции центробанки начнут сильно ужесточать монетарную политику, что приведет к рецессии.

В свете этого трейдеры будут ждать реакции Федеральной резервной системы США на очередные данные об инфляции в стране. Аналитики полагают, что показатель по итогам сентября снизился до 8,1% с 8,3% месяцем ранее.