МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ работает над запуском торговли металлами на бирже, основная проблема — большая номенклатура товаров, сообщил журналистам руководитель ФАС Максим Шаскольский в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя". ФАС дала прогноз по ценам на топливо в 2023 году

В конце сентября замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Роман Куприн заявил, что организация биржевой торговли металлопродукцией в РФ в настоящее время представляется затруднительной, что связано с недостаточным количеством производителей, заинтересованных в таком формате торговли.

"Мы сейчас пытаемся договориться. Сейчас определяем, какие виды продукции… товары, которые всем понятны, арматуры, например. Полный список формируется, это идет достаточно медленно. Компании не очень хотят использовать эти механизмы, предпочитают спотовые (условия расчётов, при которых оплата по сделке производится немедленно — ред.) механизмы, прямые продажи", — пояснил Шаскольский.

По его словам, основное затруднение в организации подобных торгов заключается в наличии "большой номенклатуры". Глава ФАС подчеркнул, что "здесь тысячи товаров различных, и сделать какой-то типовой биржевой товар очень сложно". Минэнерго ждет запуска биржевой торговли углем до конца года

Шаскольский также отметил, что вопрос формирования национального ценового индикатора в металлургии относится, "скорее, к следующему году". "Коллеги говорили о том, что не надо откладывать, ждать, когда будут международные, пора делать свой индикатор", — подчеркнул глава ФАС. "Я думаю… со временем никуда от этого мы не денемся, у нас появится биржевая торговля отдельными видами металла продукции", — подчеркнул он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.