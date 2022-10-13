ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — ПРАЙМ. Профессиональные участники российского рынка ценных бумаг выдержали "безумный шок" международных санкций, причем не только благодаря множеству послаблений со стороны регулятора, заявили представители Банка России на Уральской конференции НАУФОР. Инвесторы продали почти вдвое больше ценных бумаг в августе, чем купили

"Я хочу отдать должное индустрии, что безумный шок, не имеющий прецедентов, событий, которые развивались на финансовом рынке в феврале-марте, индустрия выстояла. Да, есть еще сложности, есть еще проблемы, но ни один участник не обанкротился. Все пережили: кто-то легче, кто-то сложнее", — заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.

По его словам, сейчас по-прежнему степень неопределенности остается очень высокой, и ЦБ вынужден действовать в определенной степени адаптивно. "Мы видим, что несмотря на серьезный удар, серьезные убытки, которые понесли ряд участников, тем не менее рынок выдержал эту историю. И не только потому, что мы вводили множество послаблений, а просто по бизнесу", — добавил он.

"Мои ощущения в марте были, что будет хорошо, если мы обойдемся десятком-другим игроков, которые уйдут с рынка. Пессимизм такой у меня был. Потом я думала, что одна компания будет на уход. К счастью, ни одной компании не ушло, все смогли выстоять. Это говорит о том, что бизнес построен надежно", — в свою очередь сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

"Мы посмотрели, как, например, замороженные активы сказываются на нормативах профессиональных участников. По крупнейшим смотрели — ни на одну компанию не повлияют замороженные активы на выпадение из нормативов. Это говорит о высокой устойчивости индустрии, что не может не радовать", — добавила она.

Если же говорить в целом о каких-то убытках отрасли, то, по мнению ЦБ, оценивать их пока рано. "Я думаю, сейчас преждевременно об этом говорить. Надо дождаться конца года, потому что у разных посредников совершенно разная ситуация, и "в агрегате" надо смотреть чуть позже, с учетом той волатильности, которая была, и с учетом того, что у нас действует ряд послаблений, которые в учете тоже эту картинку будут искажать", — сказал Габуния журналистам в кулуарах конференции.