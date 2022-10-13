ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — ПРАЙМ. Российские частные инвесторы сохраняют доверие к фондовому рынку, о чем говорят рост числа клиентов профучастников и приток средств в систему, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Частные инвесторы купили в сентябре больше акций, чем продали

По ее словам, наблюдается рост клиентов-профучастников: с начала года число инвесторов на рынке увеличилось на 32%, до 26,7 миллиона по состоянию на 31 августа.

"Тот огромный приток, который произошел с начала года, я не полагаю, что это новые клиенты. Первое полугодие — это точно переход клиентов из санкционных компаний в компании, которые не подпали под санкции, поэтому, наверное, эти цифры брать для примера неправильно, потому что они непоказательны. Но мы видим рост и в третьем квартале, мы помним, что не было крупных санкционных проблем, а клиенты все равно идут и исчисляются сотнями тысяч. Соответственно, все-таки доверие к рынку есть", — заявила она на уральской конференции НАУФОР.

Другое доказательство того, что инвесторы верят в рынок — цифры по чистому притоку денег на финансовый рынок, сказала она. "К сожалению, по рынку индивидуального доверительного управления цифра пока отрицательная, и мы притоков, превышающих оттоки, не видим. В отношении брокериджа притоки есть. Приток на конец августа этого года превысил приток, который был в январе. Но, к сожалению, это приток в основном за счет юридических лиц", — сообщила Шишлянникова. В ЦБ заявили, что профучастники рынка ценных бумаг выдержали шок санкций

"Если мы посмотрим на розницу, то притоки восстанавливаются, они еще не дошли до уровня, который был в начале года, но они прошли уже почти половину пути в этом направлении, и они растут на 31 августа. После огромного падения в марте, когда был огромный отток и из доверительного управления, и из брокерского бизнеса, позитивный процесс возврата клиентов на рынок пошел", — добавила она.

Но речь не только о доверии к рынку и участникам. "У клиентов утрачена возможность хранения ресурсов в валюте, куда-то свои сбережения надо вложить, в том числе в фондовый рынок", — сказала директор департамента ЦБ.

Тем не менее, стоимость чистых активов клиентов на брокерском обслуживании по сравнению с началом года снизилась на 22%, что не добавляет оптимизма клиентам. "Мы посмотрели на рынок доверительного управления, куда мы призываем идти неквалифицированных инвесторов, там мы видим снижение чуть меньше, но это все-равно 11% к началу года. И, о ужас, в стандартных стратегиях — минус 18%. То есть тот факт, что клиенты пришли к доверительному управляющему со стандартной стратегией, не сильно его спасает относительно того, как если бы он проинвестировал сам", — отметила она.