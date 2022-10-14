МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг закрылись с повышением на более чем 2%, резко восстановившись после распродажи в среду, благодаря технической поддержке и закрытию инвесторами коротких позиций. Инфляция в США замедлилась до 8,2 процента

В результате разворота S&P 500 подскочил почти на 194 пунктов от минимума сессии до ее максимума, что является самым большим внутридневным рывком для этого индекса с 24 января.

Лидерами роста стали финансовый и энергетический сектора.

Рынки поначалу снижались после выхода индекса потребительских цен (CPI), который в сентябре вырос на 8,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как ожидался его рост на 8,1%.

"До выхода CPI у людей, вероятно, были чистые короткие позиции, а после выхода отчета, который был воспринят, как негативный, они начали эти короткие позиции закрывать", — размышляет Кинг Лип, инвестиционный стратег-аналитик Baker Avenue Asset Management.

Некоторые аналитики обращают внимание также на уровень технической поддержки S&P 500, который расположен около 3500. Ставка по ипотеке в США достигла двадцатилетнего максимума

По итогам торгов в четверг Dow Jones Industrial Average вырос на 827,87 пункта, или на 2,83%, до 30038,72, S&P 500 — на 92,88 пункта, или на 2,60%, до 3669,91, а Nasdaq Composite — на 232,05 пункта, или на 2,23%, до 10649,15.

"Это технические факторы", — говорит Лип, отмечая, что недавние распродажи акций могут указывать на то, что плохие новости в котировках уже учтены.

"С началом сезона отчетности единственное, что нам на самом деле нужно, это увидеть, что все не так плохо, как предполагалось", — говорит он.

В пятницу свои отчеты опубликуют крупные американские банки. Инвесторы смогут оценить, насколько повышение процентных ставок отразилось на их прибылях.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число снижающихся в соотношении к 2,24 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2,10 к 1.

У S&P зафиксировано три новых 52-недельных максимума и 172 новых минимума, а у Nasdaq — 51 новый максимум и 600 новых минимумов.