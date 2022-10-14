МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу сильно растут вслед за индексами Уолл-стрит, следует из данных торгов. Премьер Венгрии рассказал, сколько европейцы платят за санкции

По состоянию на 11.14 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 1,13%, до 6927,8 пункта, французский CAC 40 — на 1,31%, до 5956,18 пункта, немецкий DAX — на 1,11%, до 12494,86 пункта.

Инвесторы в Европе обратили внимание на закрытие фондовых рынков США сильным ростом после выхода статистики инфляции в США, продемонстрировавшей некоторое её замедление — до 8,1% по итогам сентября с 8,3% месяцем ранее.

"Рынки продемонстрировали поразительный подъем, несмотря на более "горячий", чем ожидалось, отчет об инфляции в США", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).