МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются, рынки реагируют указанием на возможное снижение на основных биржевых торгах позднее в пятницу, анализируя данные об инфляции в США, следует из данных торгов. Министр торговли США предупредила о риске значительной рецессии

По состоянию на 11.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,15%, до 30 048 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 11 048,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 3 669,91 пунктов.

Внимание рынков сосредоточено на данных о темпах роста потребительских цен в США. Годовая инфляция в Штатах по итогам сентября составила 8,2% после 8,3% месяцем ранее, при прогнозе в 8,1%, что, в свою очередь, усилило ожидания ужесточения монетарной политики Федрезервом страны.

По данным CME Group, теперь почти все аналитиков закладывают повышение учётной ставки в США в ноябре ещё на 0,75 процентного пункта. Днем ранее такую вероятность допускали лишь 80% экспертов.