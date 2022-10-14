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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221014/838466361.html
Российский рынок акций перешел к снижению
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Российский рынок акций поздним утром растерял преимущество позитивного старта торгов и теряет 0,5%, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 11.55 мск снижается на 0,51%, до... ПРАЙМ, 14.10.2022
рынки, новости, мосбиржа, торги, индекс мосбиржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций поздним утром растерял преимущество позитивного старта торгов и теряет 0,5%, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 11.55 мск снижается на 0,51%, до 1945,16 пункта, индекс РТС — растёт на 0,14%, до 969,81 пункта. При этом открыл торги основной индекс небольшим ростом — примерно на 0,3%
В лидерах снижения котировок — акции "Яндекса" (-1,28%), "Лукойла" (-1,27%), "Новатэка" (-0,9%), ВТБ (-0,65%), "Газпрома" (-0,62%).