МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций поздним утром растерял преимущество позитивного старта торгов и теряет 0,5%, следует из данных торгов.

Индекс Мосбиржи к 11.55 мск снижается на 0,51%, до 1945,16 пункта, индекс РТС — растёт на 0,14%, до 969,81 пункта. При этом открыл торги основной индекс небольшим ростом — примерно на 0,3%

В лидерах снижения котировок — акции "Яндекса" (-1,28%), "Лукойла" (-1,27%), "Новатэка" (-0,9%), ВТБ (-0,65%), "Газпрома" (-0,62%).