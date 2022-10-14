МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы АТР завершили торги пятницу заметным ростом, тем самым они последовали динамике на Уолл-стрит накануне, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня снизился против укрепляющегося доллара

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,84%, до 3 071,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,59%, до 1 984,33 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,21% — до 16 587,69 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 2,3%, до 2 212,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,75%, до 6 758,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 3,25%, до 27 090,76 пункта.

Рынки Азии следуют динамике США. Основные американские фондовые индексы в четверг закрылись заметным ростом после публикации данных об инфляции. Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении, тем самым продемонстрировав некоторое замедление темпов.

При этом негативным фактором для рынков было продолжающееся ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, проводимое именно для борьбы с инфляцией. Так, по данным CME Group, почти все аналитики закладывают повышение учетной ставки в ноябре ещё на 0,75 процентного пункта. Но в случае продолжения замедления роста потребительских цен в стране и действия Федрезерва могут сместиться в желательную для "быков" сторону.

Целевой для ФРС уровень инфляции составляет 2%.