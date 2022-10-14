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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221014/838471573.html
Российский рынок акций немного снизился в пятницу
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы потерял на 0,22%, а за неделю поднялся на 0,32%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной... ПРАЙМ, 14.10.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы потерял на 0,22%, а за неделю поднялся на 0,32%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии понизился на 0,22%, до 1950,98 пункта, долларовый РТС вырос на 2,3%, до 990,66 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,32%, РТС снизился на 1,4%. Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара примерно на 1 рубль, до 62 рублей.