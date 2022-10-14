МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы потерял на 0,22%, а за неделю поднялся на 0,32%, следует из данных Московской биржи. МВФ рекомендовал европейским центробанкам продолжать жесткую политику

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии понизился на 0,22%, до 1950,98 пункта, долларовый РТС вырос на 2,3%, до 990,66 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,32%, РТС снизился на 1,4%. Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара примерно на 1 рубль, до 62 рублей.