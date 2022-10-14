МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу снизились на 7,5%, до отметки около 1427 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие — с поставкой в ноябре — фьючерсы по индексу TTF достигли ценового максимума в первой половине дня — 1520,2 доллара за тысячу кубометров (–1,5%). Затем котировки перешли к активному снижению, достигнув ценового минимума в 18.22 мск — 1405,2 доллара за тысячу кубометров (–8,9%), а к закрытию торгов чуть выросли — до 1427,4 доллара (–7,5%). Динамика приводится от расчетной цены четверга, предыдущего торгового дня, —1542,7 доллара.

Цены на газ в Европе 10 октября впервые с конца июня опустились ниже 1450 долларов за тысячу кубометров. При этом они в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Но еще в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.