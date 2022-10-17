МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника стабилен к юаню, но переходит к снижению против доллара и теряет к евро: иностранные валюты торгуются около 8,6 рубля, 62,46 рубля и 61,23 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. 

Монеты номиналом один рубль

Что будет, если Запад запретит России торговать долларом

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышался на 35 копеек, до 62,46 рубля, юаня — почти не менялся, оставаясь около 8,6 рубля, евро — рос на 52 копейки, до 61,23 рубля.