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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221017/838480155.html
Рубль переходит к снижению против доллара, стабилен к юаню
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Рубль в начале торгов понедельника стабилен к юаню, но переходит к снижению против доллара и теряет к евро: иностранные валюты торгуются около 8,6 рубля, 62,46 рубля и 61,23 рубля... ПРАЙМ, 17.10.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, юань, евро, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника стабилен к юаню, но переходит к снижению против доллара и теряет к евро: иностранные валюты торгуются около 8,6 рубля, 62,46 рубля и 61,23 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышался на 35 копеек, до 62,46 рубля, юаня — почти не менялся, оставаясь около 8,6 рубля, евро — рос на 52 копейки, до 61,23 рубля.