МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника стабилен к юаню, но переходит к снижению против доллара и теряет к евро: иностранные валюты торгуются около 8,6 рубля, 62,46 рубля и 61,23 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Что будет, если Запад запретит России торговать долларом

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышался на 35 копеек, до 62,46 рубля, юаня — почти не менялся, оставаясь около 8,6 рубля, евро — рос на 52 копейки, до 61,23 рубля.