МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Профучастники рынка ценных бумаг составляют по рекомендации ЦБ РФ инструкции для подлежащих мобилизации граждан, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли. Минфин одобрил запрет покупки неопытными инвесторами недружественных акций

В четверг директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова заявила, что ЦБ РФ призывает профучастников рынка ценных бумаг подготовить памятки по управлению портфелем для мобилизованных инвесторов.

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ

Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев сообщил, что организация готовит краткие рекомендации для клиентов брокеров, чтобы обратить внимание на то, что у мобилизованных не будет обычной возможности по взаимодействию с брокером, что следует отказаться от маржинальных позиций, подумать об изменении инвестиционной стратегии, дать доверенность близкому, подумать о передаче активов в доверительное управление.

"Мы опубликуем эти рекомендации и предложим брокерам поступить так же, опубликовав или иным образом предоставив их или аналогичные рекомендации своим клиентам", — уточнил он.

"В рамках обсуждения с Банком России и СРО мы обсуждали возможность разработки типовой инструкции, как раз сейчас соответствующие рекомендации разрабатываются. В дальнейшем мы, безусловно, планируем использовать рекомендации в работе с клиентами и постараемся доносить до них всю необходимую информацию", — сказал Андрей Салащенко из компании "Открытие Инвестиции".

"ВТБ совместно с ЦБ РФ и СРО работает над подготовкой рекомендаций по управлению портфелем для розничных инвесторов, которые подпали под частичную мобилизацию. Ожидаем, что она будет готова в ближайшее время. На индивидуальной основе мы предоставляем консультации каждому клиенту, находящемуся на брокерском обслуживании в ВТБ, в соответствии с его ситуацией", — сообщила пресс-служба ВТБ.

ПАМЯТКА МОБИЛИЗОВАННОМУ

Уже в пятницу "памятка мобилизованному" была опубликована в Telegram-канале "Тинькофф Инвестиции". В частности, в ней говорится, что если никто не будет управлять счетом мобилизованного инвестора, то ему стоит максимально снизить риски: закрыть короткие и маржинальные позиции, а также позиции по деривативам; продать активы, которые относятся к тактическим идеям, если есть вероятность, что инвестор не успеет их реализовать. Рекомендуется при этом оставить долгосрочные инструменты, которые не требуют активного управления и только выигрывают от времени. Россиян предупредили, почему держать доллары и евро на руках все опаснее

"Вы можете оформить на другого человека нотариальную доверенность и таким образом сделать его вашим представителем в отношениях с брокером, депозитарием, а также ЦБ и саморегулируемыми организациями на финансовом рынке (например, на случай необходимости подачи жалобы или обращения)", — также говорится в сообщении.

Компания напоминает, что иногда инвесторы хотят пойти по более простому пути — передать другому человеку логин и пароль от личного кабинета. Но это грубое нарушение договора с брокером — если он об этом узнает, то может просто заблокировать счет.

"Базовая рекомендация, которая может быть дана для составления портфелей мобилизованных, – это ОФЗ со сроком погашения примерно год. Не очень приятный, но важный пункт – это оформление генеральной доверенности (на всякий случай) на распоряжение брокерским счетом. Такой шаг поможет избежать лишних проблем (в основном для родственников). На текущий момент актуальные специальные предложения есть скорее у нотариусов и ЗАГСов", — заявил Иван Пуховой из ФГ "Финам".

Салащенко из компании "Открытие Инвестиции" подчеркнул, что, по мнению компании, есть довольно очевидные для каждого инвестора вопросы, например, связанные с управлением маржинальными позициями, позициями на срочном рынке. "Каждому гражданину, конечно, необходимо оценить возможность риски таких позиций для него на случай мобилизации. Есть и общие вопросы, связанные, например, с подачей торговых и неторговых поручений по счету в период мобилизации", — отметил он.

Салащенко добавил, что "Открытие Инвестиции" будет оценивать необходимость специальных предложений для мобилизованных граждан исходя из развития ситуации.