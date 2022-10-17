МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Рубль переходит к снижению против доллара, стабилен к юаню

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,1%, до 3 068,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02%, до 1 983,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускается на 1,19%, до 16 391 пункта. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,18%, до 2 209,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,44%, до 6 661,3 пункта, японский Nikkei 225 опускается на 1,4%, до 26 711,55 пункта.

Инвесторы в Азии переняли пессимизм американских трейдеров. По итогам предыдущих торгов биржи в США упали на 1-3% на статданных по инфляции, которая замедлилась хуже прогноза. Так, потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее. За сентябрь цены выросли на 0,4% после роста в августе на 0,1%. Аналитики ожидали, что показатель замедлится до 8,1%, а за сентябрь цены вырастут на 0,2%.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статданные по Южной Корее, согласно которым объем экспорта страны в сентябре в годовом выражении вырос на 2,7%, а импорта — на 18,6%. Динамика роста за сентябрь оказалась меньше августовской. Кроме того, дефицит торгового балансы страны в сентябре увеличился на 3,78 миллиарда корейских вон.