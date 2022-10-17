МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе к евро, в понедельник утром снижается, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта приостановила продолжительный рост, но доллар продолжают поддерживать ожидания по повышению ставки Федрезервом, следует из комментария аналитика. Эксперт объяснила, почему России не нужен доллар

По состоянию на 7.55 мск курс евро к доллару рос до 0,9738 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9719 доллара, курс доллара к иене поднимался до 148,77 иены со 148,74 иены. Значение достигало 148,76 иены — это самый высокий уровень с августа 1990 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 113,09 пункта.

Индекс доллара поднимался ежемесячно начиная с июня включительно, летние торги показатель открыл ниже 102 пунктов. На ожиданиях ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) доллар показывал рост, поскольку традиционно повышение ставки поддерживает доллар. С начала октября индекс вырос на 0,9%.

В целом рынки ожидают, что доллар продолжит укрепляться. "Доллар США, скорее всего, продолжит рост, поскольку процентные ставки повышаются для борьбы с инфляцией. Прогноз (по экономике — ред.) мрачный", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова старшего экономиста ACY Securities Клиффорда Беннетта (Clifford Bennett).

Согласно данным CME Group, 97% аналитиков закладывают повышение ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Такими темпами ставка повышалась по итогам трех предыдущих заседаний.

Позднее на неделе будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии ФРС об экономическом положении в стране.