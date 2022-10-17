МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром поднимается почти до 1655 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Поддерживает котировки ослабление доллара. Доллар подешевел к мировым валютам после продолжительного роста

По состоянию на 8.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,95 доллара, или на 0,36%, до 1 654,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,44%, до 18,332 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) понижался на 0,21%, до 113,07 пункта. Более дешевый доллар поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В целом доллар продолжают поддерживать на текущем уровне ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит поднимать ставку, что традиционно укрепляет американскую валюту и сдерживает золото.