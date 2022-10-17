МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди растет в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Более дешевый доллар поддерживает спрос на промышленный металл. Доллар подешевел к мировым валютам после продолжительного роста

По состоянию на 8.10 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,45%, до 3,4212 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,46%, до 7 538,5 доллара, алюминия — на 2,27%, до 2 306 долларов, цинка — выросла на 1,38%, до 2 941 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 113,1 пункта. Более дешевый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди, которые в этом случае становятся более доступны для инвесторов, владеющих другой валютой.