ТОКИО, 17 окт — ПРАЙМ. Курс японской национальной валюты на торгах в Токио в понедельник впервые с 1990 года упал до уровня 148,6 иены за доллар. СМИ: в Японии выросло число банкротств компаний впервые за три года

Предыдущий антирекорд был установлен в пятницу, тогда курс составил 147 иен за доллар.

Основной причиной продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике — Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.

Дополнительное ускорение тенденциям на рынке придало высказывание президента США Джо Байдена в субботу о том, что у него не вызывает опасений рост американской валюты.

Сейчас игроки рынка не исключают возможной интервенции японского правительства для повышения курса.

В конце сентября на фоне падения иены до уровня 145,9 Япония провела интервенцию на валютном рынке. После интервенции 22 сентября, во время которой государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов), что стало рекордной цифрой для одноразовой интервенции, курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.