МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В понедельник власти Японии вновь предупредили рынки о возможности жесткой реакции на чрезмерное снижение иены, которая на прошлой неделе упала против доллара США до минимума за 32 года, сообщило агентство Reuters. Ранее представители финансовых ведомств Большой семерки признали, что валютный рынок чрезмерно волатилен. Курс японской иены обрушился до отметки 32-летней давности

Заместитель министра финансов Японии Масато Канда сказал журналистам, что "каждая страна будет должным образом реагировать" на динамику валютного рынка, комментируя опубликованное на прошлой неделе заявление G7, в котором сказано, что государства-участники будут внимательно следить за волатильностью.

Вместе с тем в заявлении ничего не говорится о совместных интервенциях.

Министр финансов Сюнъити Судзуки после встреч с коллегами из других стран на прошлой неделе сказал, что Япония вовсе не обязательно раскроет сроки интервенция на валютном рынке, а издание Nikkei в понедельник процитировало его слова, согласно которым власти примут решительные меры против чрезмерной спекулятивной динамики валюты.

Употребление словосочетания "решительные меры" иногда предшествует интервенциям, но предупреждения властей о динамике валют обычно не оказывают на рынок продолжительного воздействия.

"Мы постоянно и пристально следим за движением валют", — сказал Судзуки.

Позднее в понедельник он подтвердил журналистам это высказывание.