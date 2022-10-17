МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Британский фунт немного укрепился, после того как премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отказалась от некоторых положений экономического плана правительства, сообщило агентство Reuters. Японская иена торгуется около минимума за 32 года, в то время как рынки следят за сигналами властей о валютных интервенциях. Три первых британских консерватора призвали Трасс покинуть пост премьера

Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,42%, до 1,1225, после того как в пятницу Трасс сказала, что с апреля следующего года ставка налога с компаний будет поднята до 25%, а не останется на уровне 19%, как предусматривал ранее бюджетный план, известный также как мини-бюджет.

За несколько часов до этого заявления она уволила министра финансов Квази Квартенга, которого заменил Джереми Хант.

Ранее Хант нанимал посты министра иностранных дел и министра здравоохранения. Он обещал вернуть правительству доверие британцев, в то время как Трасс продолжит осуществлять общее руководство страной.

По информации газеты Daily Mail, на этой неделе парламент может попытаться лишить Трасс поста премьера, несмотря на предупреждение правительства о том, что такое решение может повлечь за собой всеобщие выборы.

В пятницу Банк Англии завершил чрезвычайные покупки государственных облигаций, и теперь инвесторы с тревогой ждут дальнейшего развития событий на рынке.

"Если доходность облигаций резко вырастет, это будет означать, что инвесторы очень скептически оценивают устойчивость долга Великобритании", — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

"Думаю, на этой неделе фунт будет очень волатильным", — добавила она. Новый глава британского минфина предупредил о будущем повышении налогов

На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась 148,75, недалеко от достигнутого в пятницу максимума за 32 года 148,86.

В понедельник власти Японии вновь предупредили рынки о вероятности жесткой реакции на чрезмерное ослабление иены, а на прошлой неделе главы финансовых ведомств стран Большой семерки признали высокую волатильность валют.

"Конечно, такая вероятность есть, вопрос лишь в том, когда такое решение будет принято," — сказал аналитик Bank of Singapore Мох Сионг Сим об очередной интервенции.

В сентябре власти Японии впервые с 1998 года провели интервенцию в поддержку иены, после того как пара доллар /иена поднялась до 145,90.

В понедельник доллар США дал небольшую передышку евро, а также валютам Австралии и Новой Зеландии.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с ростом на 0,17%, по 0,97395, а австралийский и новозеландский доллары поднялись от достигнутых на прошлой неделе многолетних минимумов.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,45%, до 0,6231, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,35%, до 0,55815. Глава британского минфина подал в отставку на фоне кризиса

"Доллар США сохраняет доминирующие позиции", и, вероятно, подтвердит это, сказал главный экономист Mizuho Bank Вишну Варатан.

Вышедшие на прошлой неделе очень сильные данные по инфляции в США усилили ожидания дальнейшего агрессивного повышения ставок ФРС. Сейчас рынки оценивают вероятность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов в 90,9%, а вероятность ее повышения на 100 базисных пактов — в 9,1%.

На момент написания статьи индекс доллара вырос до 113,12.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,2143.

В понедельник китайские банки с государственным участием усилили поддержку слабеющего юаня. По информации Reuters, они продавали доллары США в больших объемах, используя различные рыночные инструменты.