МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника прибавляет 0,5%, а расписки X5 торгуются выше рынка после выхода финансового отчета, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубов

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышается на 0,47%, до 1960,22 пункта, индекс РТС — на 0,5%, до 995,63 пункта.

Расписки ритейлера X5 дорожают на 1,8%, а минутами ранее прибавляли в цене 2,2%, после выхода данных о росте общих продаж по итогам первых трёх кварталов года на 19% в годовом исчислении, до 1,898 триллиона рублей.