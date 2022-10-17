МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник демонстрируют преимущественно слабоотрицательную динамику вслед за рынками США, следует из данных торгов. Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубов

По состоянию на 10.34 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,7%, до 6866,05 пункта; французский CAC 40 опускается при этом на 0,02%, до 5930,9 пункта, немецкий DAX — на 0,04%, до 12432,7 пункта.

Инвесторы в Европе в понедельник отказываются от больших объемов покупок акций, поскольку обратили внимание на закрытие бирж США сильным снижением. Сдерживающим фактором по-прежнему остается перспектива ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой. Подогреваются такие опасения за счет сохранения высокой инфляции.

Так, потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее. А только за сентябрь цены выросли на 0,4% после роста в августе на 0,1%. Аналитики ожидали, что показатель замедлится до 8,1%, а за сентябрь цены вырастут на 0,2%.

"Устойчивая и высокая инфляция означает, что ФРС должна продолжать агрессивно повышать учётную ставку", — приводит агентство Блумберг слова главного инвестиционного директора G Squared Private Wealth Виктории Грин (Victoria Greene).