МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы Европы в основном снижаются вслед за рынками США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,42%, до 3 084,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,68%, до 1 997,81 пункта; гонконгский Hang Seng Index на 0,15% — до 16 612,9 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,32%, до 2 219,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — сократился на 1,4%, до 6 664,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,16%, до 26 775,79 пункта.

Инвесторы обращают внимание на проходящий в Пекине с 16 по 22 октября двадцатый съезд Компартии Китая. Съезд подведет итоги пятилетней работы, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета и Центральной комиссии по проверке дисциплины.

"Свежие новости про съезд партии Китая внимательно рассматриваются, упор на технологические улучшения и национальную безопасность, похоже, становится высшим приоритетом в долгосрочном направлении Китая. Похоже, речь идет о дальнейшем отделении от технологий США", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный стратег IG в Сингапуре Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).