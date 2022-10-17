МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник заметно растут в начале сезона квартальной отчетности компаний и банков, следует из данных торгов. Фондовые индексы Азии закрыли торги в основном ростом

По состоянию на 12.32 по московскому времени фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивает на 0,78%, до 29 941 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,18%, до 10871 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,97%, до 3 632,5 пункта.

Инвесторы сосредоточены на сезоне финансовой отчетности компаний за прошедший квартал. По финансовым результатам можно будет понять состояние экономики США и мира, в частности, в условиях высокой инфляции.

Так, в понедельник ожидается публикация результатов таких крупных корпораций, как Rio Tinto, BNY Mellon и Bank of America.