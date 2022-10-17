ВАШИНГТОН, 17 окт — ПРАЙМ. Котировки пшеницы в пятницу на CBOT утратили завоеванные в ходе предыдущей сессии позиции на фоне укрепления доллара США и надежд на сохранение зернового коридора в Черном море. Индексы США сильно выросли в начале сезона финансовой отчетности

Цены на кукурузу и сою также снизились в условиях слабости спроса, а также под влиянием падения цен на энергоносители и фондовых индексов.

В четверг цены на пшеницу резко выросли на заявлениях представителя России в ООН о том, что Москва может отказаться от продления соглашения по вывозу украинского зерна из Причерноморья.

Однако в пятницу появилась слабая надежда на прогресс в переговорах по зерновому коридору после встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Все основания для вчерашнего ралли исчезли сегодня", — сказал в пятницу Тед Зайфрид из Zaner Group. "Путин выразил недовольство существующим соглашением и не исключил разрыва договоренностей. Однако он этого не сделал, и, возможно, все ограничилось лишь словами… Кроме того, доллар развернулся вверх, по большей части нивелировав падение на предыдущей сессии", — добавил он.

Котировки пшеницы по итогам торгов на CBOT в пятницу снизились в цене на 32 1/2 цента, до 8,59 3/4 доллара за бушель, завершив неделю падением на 2,3%. Контракты демонстрируют ослабление по итогам второй недели подряд.

Цены на кукурузу на CBOT в пятницу упали на 8 центов, до 6,89 3/4 доллара за бушель, тогда как ноябрьские фьючерсы на сою утратили 12 центов и закрылись на 13,83 3/4 доллара за бушель. Оба контракта завершили неделю ростом, на 1% и 1,2% соответственно.

Согласно представленному в пятницу отчету Минсельхоза США, чистые экспортные продажи кукурузы на прошлой неделе составили лишь 260 700 тонн, что оказалось ниже ожиданий рынка.

Слабость экспортного спроса негативно отразилась на котировках кукурузы и сои. При этом чистые экспортные продажи сои на отчетной неделе составили 724 400 тонн, оправдав ожидания рынка.