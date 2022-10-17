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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221017/838485350.html
Индекс Московской биржи поднялся выше 2000 пунктов впервые с 7 октября
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в ходе торговой сессии понедельника ускорил темпы роста и поднимается на 2,7% по индексу Мосбиржи, закрепляясь выше 2000 пунктов, впервые с 7 октября,... ПРАЙМ, 17.10.2022
индексы, рынки, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии понедельника ускорил темпы роста и поднимается на 2,7% по индексу Мосбиржи, закрепляясь выше 2000 пунктов, впервые с 7 октября, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 13.59 мск поднимается на 2,69%, до 2003,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,92%, до 1019,59 пункта.
В лидерах роста стоимости — акции банков: Сбербанка (+3,4%), ВТБ (+3,19%) и расписки TCS Group (+3,27%).