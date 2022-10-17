МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии понедельника ускорил темпы роста и поднимается на 2,7% по индексу Мосбиржи, закрепляясь выше 2000 пунктов, впервые с 7 октября, следует из данных торгов. Эксперты объяснили снижение биржевых цен на газ в Европе

Индекс Мосбиржи к 13.59 мск поднимается на 2,69%, до 2003,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,92%, до 1019,59 пункта.

В лидерах роста стоимости — акции банков: Сбербанка (+3,4%), ВТБ (+3,19%) и расписки TCS Group (+3,27%).