МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии понедельника показывает уверенный рост после заявления мэра Москвы Сергея Собянина о завершении частичной мобилизации в Москве, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Московской биржи поднялся выше 2000 пунктов впервые с 7 октября

Индекс Мосбиржи к 15.47 мск рос на 2,36%, до 1996,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,59%, до 1016,32 пункта.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,73%, до 92,3 доллара за баррель.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает, что российский фондовый рынок к середине сессии находится в уверенном плюсе, следуя за улучшением мировых настроений, а также новостями о завершении частичной мобилизации в Москве.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" также указывает, что российский рынок с открытия устремился вверх, обновляя недельные вершины. Глобальные площадки планомерно повышаются, корректируя сильный провал второй половины предыдущей сессии.

В то же время нефтяные цены не смогли развить восстановление: котировки резко снизились в начале торгов на Мосбирже, приблизившись к недельным минимумам, дополнил эксперт. "Несмотря на это наш рынок сохраняет оптимистичный настрой. Вероятно, неоправдавшиеся опасения реализации каких-либо рисков на выходных обеспечивают отложенный спрос на российские акции", — считает Бабин.

"Индекс Мосбиржи пытается закрепиться над психологически важным уровнем 2000 пунктов. Следующим техническим препятствием может выступить двухнедельная вершина 2054 пунктов", — добавил он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Покупки в понедельник проходили широким фронтом, по большинству акций без конкретных фундаментальных новостей", — отмечает Кожухова. Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубов

Лидерами роста пока являются акции "Самолета" (+8,1%), "Башнефти" (+7,17%), "Роснефти" (+2,99%), Сбербанка (+2,71%), "Новатэка" (+2,35%), ВТБ (+2,34%), "Газпрома" (+1,97%).

Акции X5 Retail Group снижаются на 1,09%, несмотря на сильные операционные результаты. Так, чистые продажи ритейлера в третьем квартале выросли на 19,5%, а в январе-сентябре — на 19%. "При этом цифровые продажи подскочили на 38,4% за год, а торговая площадь увеличилась на 6,6% в годовом выражении. Котировки X5 Retail Group к середине сессии, однако, отступили от максимума с 1 апреля в 1552 рублей в рамках коррекции после роста предыдущих дней", — отметила Кожухова.

В лидерах снижения пока расписки Globaltrans (-0,97%) и акции Росбанка (-0,21%).

Кожухова также напомнила о ряде важных событий в понедельник: совет Евросоюза рассмотрит девятый пакет санкций против России, пройдет заседание совета директоров "Газпрома" по инвестпрограмме, а также ожидаются переговоры о создании газового хаба в Турции.