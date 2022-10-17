МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы заметно растут в понедельник на фоне общей позитивной тенденции, вызванной новостями из Великобритании, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. СМИ: страховой сектор США ждут рекордные убытки от урагана "Иан"

По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 2,21% — до 30289,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,33%, до 10665,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,78%, до 3682,54 пункта.

В начале этой недели на рынках преобладают оптимистичные настроения – европейские фондовые индексы растут на 1-2%. Доллар в то же время значительно дешевеет к евро и фунту стерлингов. Аналитики связывают такую динамику с последними новостями из Великобритании.

Ранее в понедельник новый глава минфина Великобритании Джереми Хант отменил почти все меры скандального плана поддержки экономики страны, разработанного его предшественником Квази Квартенгом. В частности, Хант еще раз подчеркнул намерение правительства во главе с премьером Лиз Трасс повысить налог на прибыль предприятий с 19% до 25% и вернуть верхнюю ставку подоходного налога в размере 20%, которую ранее правительство решило снизить до 19%. По его словам, эти меры помогут получать государственной казне ежегодно около 32 миллиардов фунтов.

"Без сомнений, беспокойство на рынке должно уменьшиться. Однако политическая неопределенность (в Великобритании – ред.) не исчезла, а, скорее, усилилась… Это хорошие новости в краткосрочной перспективе, однако о долгосрочном влиянии говорить сложно", — сказал агентству Блумберг главный инвестиционный директор Premier Miton Investors Нил Биррелл (Neil Birrell).