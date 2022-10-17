МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник вырос на заявлениях нового министра финансов Великобритании, который пообещал отказаться почти от всех налоговых мер, обозначенных в "мини-бюджете". Между тем японская иена достигла нового 32-летнего минимума, и инвесторы ждут каких-либо признаков интервенции со стороны центрального банка Японии. Новый глава британского минфина предупредил о будущем повышении налогов

Фунт укрепился на 1,4% после того, как Джереми Хант, в пятницу назначенный министром финансов, отказался от многих статей "мини-бюджета" объемом в 45 млрд фунтов, который ранее вызвал беспрецедентную рыночную волатильность и падение фунта до рекордных минимумов, в результате чего Банк Англии был вынужден прибегнуть к интервенции на рынке облигаций.

Хант сменил на посту министра финансов Кваси Квартенга, который 23 сентября представил план по необеспеченному снижению налогов, чем вызвал распродажу облигаций.

Новый министр финансов заявил о необходимости повышения налогов и сокращения расходов для восстановления стабильности и доверия.

Инвесторы пристально наблюдают за гособлигациями Великобритании, который резко выросли в понедельник, что привело к некоторому улучшению настроя инвесторов на других рынках.

"Заявление (Ханта) наполнено спокойствием и готовностью вернуть контроль за происходящим. Фокус внимания на рыночной нестабильности интересен, являясь подтверждением того, что Великобритания и ее налогово-бюджетная политика не существуют отдельно и изолированно от финансовых рынков", — сказал Крис Бьючемп, главный рыночный аналитик IG.

"Более высокая степень осмысленности (заявления министра финансов) в сочетании с репутацией Ханта как надежного человека, кажется, убедила всех. Пока что рынок, похоже, рад дать новому министру время и пространство для приведения дел правительства в порядок", — добавил он. СМИ: бывший британский чиновник сделал неожиданное признание о Трасс

Пара фунт/доллар торговалась с повышением на 1,2%, по 1,13045. Пара восстановилась почти на 10% с тех пор, как достигла рекордного минимума 1,0327 после презентации мини-бюджета.

Доходность 30-летних британских гособлигаций упала на 41 б.п., до 4,37%, после того, как на прошлой неделе превысила отметку 5%.

Между тем японская иена в понедельник достигла нового 32-летнего минимума 148,895 иены за доллар, что повысило риск повторной интервенции Банка Японии для поддержки национальной валюты.

В сентябре японские власти впервые с 1998 года провели валютные интервенции, чтобы поддержать иену, ослабленную крайне мягкой политикой Банка Японии.

В понедельник представители властей Японии вновь предупредили рынки о возможности жесткой реакции на чрезмерное снижение иены. Ранее представители финансовых ведомств Большой семерки признали, что валютный рынок чрезмерно волатилен. Три первых британских консерватора призвали Трасс покинуть пост премьера

Мы не считаем, что японские власти обязательно произведут интервенцию, когда пара доллар/иена достигнет отметки 150, и "в целом идея красных линий на современном валютном рынке нереалистична", сказал аналитик ING Франческо Песоле.

"Вместе с тем, вероятно, что рост пары выше 150 может спровоцировать ускорение продаж иены, а именно этого Япония старается не допустить", — добавил он.

Индекс доллара США на момент написания статьи находится на уровне 112,88, торгуясь с понижением на 0,1%.

Пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,3%, по 0,9749, а пара доллар США/швейцарский франк торговалась с повышением на 0,4%, по 1,0013 после достижения уровня паритета в пятницу.

Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США превзошли прогнозы и усилили ожидания относительно дальнейшего агрессивного повышения ставок ФРС, что оказывает поддержку американской валюте.