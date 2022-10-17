МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" ожидает делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE) с 14 ноября, сообщила компания. Handelsblatt: "Роснефть" судится с ФРГ из-за дочерних компаний

Она отмечает, что подала заявление о делистинге своих ГДР в Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании и на LSE.

"Роснефть" ожидает…, что отмена листинга вступит в силу 14 ноября 2022 года в 8.00 по лондонскому времени", — говорится в сообщении.

Как объявляла компания летом, "Роснефть" 15 августа уведомила депозитарий об автоматической конвертации своих ГДР в акции.