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Роснефть ожидает делистинг своих депозитарных расписок с Лондонской биржи
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"Роснефть" ожидает делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE) с 14 ноября, сообщила компания. Она отмечает, что подала заявление о... ПРАЙМ, 17.10.2022
рынки, новости, роснефть, гдр, лондонская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" ожидает делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE) с 14 ноября, сообщила компания.
Она отмечает, что подала заявление о делистинге своих ГДР в Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании и на LSE.
"Роснефть" ожидает…, что отмена листинга вступит в силу 14 ноября 2022 года в 8.00 по лондонскому времени", — говорится в сообщении.
Как объявляла компания летом, "Роснефть" 15 августа уведомила депозитарий об автоматической конвертации своих ГДР в акции.