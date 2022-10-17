МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник показал уверенный рост на 3,17% на фоне роста нефтяных котировок, положительных операционных результатов некоторых российский компаний и заявления мэра Москвы о завершении частичной мобилизации в столице, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 3,17%, до 2012,85 пункта, долларовый РТС — 3,75%, до 1027,83 пункта.

На вечерней сессии торгов индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) растет на 3,75%, до 2027,83 пункта.

Рубль к доллару по итогам торгов пятницы вырос на 46 копеек, до 61,65 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,6%, до 92,17 доллара за баррель.

"Сегодня российский рынок уверенно растет на фоне новостей о заверении частичной мобилизации в Москве", — говорит Павел Веревкин из "Алор Брокер".

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global обращает внимание, что оптимизм биржевых игроков был в основном обусловлен восстановлением цен на сырье и сильными операционными результатами ряда крупных российских компаний за третий квартал.

"Российский рынок акций в понедельник к завершению торгов ускорил рост, получая поддержку от улучшения мировых настроений, а также новостей о завершении частичной мобилизации в Москве. На национальном уровне мобилизация, по словам властей, должна завершиться в течение двух недель", — добавила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Спросом у покупателей пользуются все сектора экономики, однако среди лидеров следует отметить акции девелоперов, банков и черных металлургов", — считает Веревкин.

Мильчакова уточняет, что в лидеры роста после заявлений компании о том, что она не планирует сокращать штат и снижать цены на новое жилье вышли акции девелопера "Самолет" (+9,69%). Также она отмечает, что на фоне восстановления внутреннего спроса на сталь повышались котировки ММК (+6,84%).

"НЛМК (+5,87%) же вслед за "Северсталью" представил сильные операционные результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым выплавка стали увеличилась на 1% за год, а продажи стальной продукции выросли на 5% за год благодаря распродаже запасов и восстановлению спроса в России и Турции", — уточняет Кожухова.

Анна Михайлова из "Ингосстрах-Инвестиции" поясняет, что новость о росте поставок СПГ в Европу оказала поддержку котировкам акций Новатэка (+2,9%). На фоне результатов, существенно превышающих ожидания рынка, хороший перформанс сегодня показали акции "Северстали" (+5,36%).

Также в лидерах роста — акции "Роснефти" (+4,86%), Сбербанка (+4,01%), ВТБ (+3,45%).

"X5 Group (-0,59%) опубликовала сильные результаты за 3 квартал (+19,5%), показав успешный трек по перформансу ключевых форматов (магазин у дома) и развитию нового для компании формата (дискаунтеры), однако акции компании не показали роста по итогам торговой сессии – видимо, многие инвесторы предпочли зафиксировать позиции", — дополняет Михайлова.

На вечерних торгах снижаются акции "Россетей" (-1,29%) и расписки Globaltrans (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ

"Ориентир на торги вторника для индекса Мосбиржи: 2000–2100 пунктов", — прогнозирует Мильчакова.

Веревкин полагает, что благодаря сегодняшней динамике рынка, техническая картина для "быков" улучшается, намекая на ретест уровня сопротивления в районе 2050-2100 пунктов. Если новостной фон будет оставаться нейтральным, то до конца месяца возможно рассчитывать на рост до уровня 2160-2200 пунктов, по его мнению.

"В пользу этого сценария выступают данные из открытых источников, указывающие на очень серьезное наращивание профучастниками длинных позиций по фьючерсу на индекс Мосбиржи. Вероятно, в ближайшее время нас ожидает short-squeeze. Тем не менее, напомню, что с технической точки зрения, российский рынок все еще находиться в "медвежьем" тренде. И текущую динамику следует рассматривать как отскок с целью снятия серьезной перепроданности за последний месяц", — прогнозирует эксперт.

Индексы Мосбиржи и РТС в начале новой недели уверенно росли и закреплялись выше отметок 2000 и 1000 пунктов с ближайшими сопротивлениями 2040 и 1060 пунктов, отмечает Кожухова. Перспективы развития повышения до стабилизации выше указанных сопротивлений под вопросом, по ее мнению, но при бычьем сценарии индикаторы могут подняться в район 2200 и 1200 пунктов.

"Во вторник важной для общих настроений на рынках будет свежая китайская макростатистика – ВВП, объемы промпроизводства и розничных продаж. Кроме того, завтра станет известно, как за минувший месяц изменился объём промышленного производства в США. По нашим оценкам, 18 октября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 1900-2025 пунктов", — предполагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".