МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника значительным ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9% — до 6920,24 пункта, французский CAC 40 — на 1,83%, до 6040,66 пункта, немецкий DAX — 1,7%, до 12649,03 пункта.

Европейские индексы закрылись в плюсе на фоне общего подъема на мировых рынках – индексы США подскакивают на 2-3%, в то время как доллар сильно дешевеет к евро и фунту стерлингов.

Трейдеры оценивали новости из Великобритании. Ранее в понедельник новый глава минфина Великобритании Джереми Хант отменил почти все меры скандального плана поддержки экономики страны, разработанного его предшественником Квази Квартенгом.

В частности, Хант еще раз подчеркнул намерение правительства во главе с премьером Лиз Трасс повысить налог на прибыль предприятий с 19% до 25% и вернуть верхнюю ставку подоходного налога в размере 20%, которую ранее правительство решило снизить до 19%. По его словам, эти меры помогут получать государственной казне ежегодно около 32 миллиардов фунтов.