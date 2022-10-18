ТОКИО, 18 окт — ПРАЙМ. Курс японской национальной валюты после открытия торгов в Токио во вторник опустился впервые с 1990 года до уровня 148,9 иены за доллар.

В частности, как свидетельствуют данные биржи, по состоянию на 9.00 по местному времени (3.00 мск), курс японской валюты составлял 148,96-99 иены за доллар против 148,64-65 иены за доллар на момент закрытия торгов накануне. Это стало новым антирекордом за последние 32 года.

Основной причиной продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике — Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне. Дополнительное ускорение тенденциям на рынке придало высказывание президента США Джо Байдена в субботу о том, что у него не вызывает опасений рост американской валюты.

Сейчас игроки рынка не исключают возможной интервенции японского правительства для повышения курса. В конце сентября на фоне падения иены до уровня 145,9 Япония провела интервенцию на валютном рынке. После интервенции 22 сентября, во время которой государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов), что стало рекордной цифрой для одноразовой интервенции, курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.