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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221018/838490962.html
Курс рубля символически снижается к доллару и прибавляет к юаню
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Курс рубля в начале торгов вторника символически снижается против доллара и евро и так же символически теряет к юаню: инвалюты торгуются на отметках 61,68 рубля, 60,82 рубля и... ПРАЙМ, 18.10.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника символически снижается против доллара и евро и так же символически теряет к юаню: инвалюты торгуются на отметках 61,68 рубля, 60,82 рубля и 8,52 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышается на 3 копейки, до 61,68 рубля, евро — на 2 копейки, до 60,82 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 8,52 рубля.