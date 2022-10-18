МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника символически снижается против доллара и евро и так же символически теряет к юаню: инвалюты торгуются на отметках 61,68 рубля, 60,82 рубля и 8,52 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс японской иены опустился до нового минимума за 32 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышается на 3 копейки, до 61,68 рубля, евро — на 2 копейки, до 60,82 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 8,52 рубля.