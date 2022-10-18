МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы выросли

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,16%, до 3 089,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77%, до 2013,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,05%, до 16792 пункта. Южнокорейский KOSPI подскакивает на 1,14%, до 2246,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,84%, до 6787,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,6%, до 27206,5 пункта.

Инвесторы в Азии с оптимизмом восприняли торговую сессию понедельника в США, по итогам которой основные индексы заметно выросли.

Сегодня ожидалась публикация ряда данных в Китае, таких как ВВП за прошлый квартал, промпроизводство и розничные продажи. Однако накануне государственное статистическое управление страны сообщило о переносе на неопределенный срок публикации статданных.

Однако, по словам аналитика ACY Securities Клиффорда Беннетта (Clifford Bennett), которые приводит агентство Франс Пресс, перспективы азиатских акции сомнительны, поскольку в Китае есть слегка искусственно созданный риск рецессии из-за политики "нулевого ковида".

"Подтверждено, что эта политика останется в силе на неопределенный срок. Это означает, что Китай столкнется с дальнейшими экономическими потрясениями в следующем году", — заключил эксперт.