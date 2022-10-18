Фондовые биржи Азии растут вслед за рынками США
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,16%, до 3 089,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77%, до 2013,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,05%, до 16792 пункта. Южнокорейский KOSPI подскакивает на 1,14%, до 2246,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,84%, до 6787,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,6%, до 27206,5 пункта.
Инвесторы в Азии с оптимизмом восприняли торговую сессию понедельника в США, по итогам которой основные индексы заметно выросли.
Сегодня ожидалась публикация ряда данных в Китае, таких как ВВП за прошлый квартал, промпроизводство и розничные продажи. Однако накануне государственное статистическое управление страны сообщило о переносе на неопределенный срок публикации статданных.
Однако, по словам аналитика ACY Securities Клиффорда Беннетта (Clifford Bennett), которые приводит агентство Франс Пресс, перспективы азиатских акции сомнительны, поскольку в Китае есть слегка искусственно созданный риск рецессии из-за политики "нулевого ковида".
"Подтверждено, что эта политика останется в силе на неопределенный срок. Это означает, что Китай столкнется с дальнейшими экономическими потрясениями в следующем году", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/Financial_market/20221018/838491095.html