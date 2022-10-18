МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару продолжает подниматься во вторник утром, свидетельствуют данные торгов, рынки продолжают следить за изменениями в политике Великобритании. Курс рубля символически снижается к доллару и прибавляет к юаню

По состоянию на 7.40 мск курс фунта стерлингов к доллару растёт на 0,45%, до 1,1404 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1353 доллара.

Курс евро к доллару в то же время увеличивается до 0,9861 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9838 доллара, курс доллара к иене снижается до 148,84 иены со 149,03 иены. Показатель ранее поднялся выше 149 иен впервые с 1990 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,18%, до 111,84 пункта.

Курс британской валюты к доллару подскочил на 1% в понедельник и продолжает подниматься во вторник. Накануне новый глава минфина Великобритании Джереми Хант отменил почти все планируемые меры плана "поддержки" экономики страны, разработанного его предшественником Квази Квартенгом и британским правительством во главе с Лиз Трасс.

В то же время доллар в целом дешевеет, поскольку на валютных рынках наблюдается некоторая склонность трейдеров к риску. Американские фондовые биржи выросли в понедельник, азиатские индексы также демонстрируют рост. Доллар традиционно считается более надежным активом, поэтому склонность к риску снижает спрос на него.

Японская валюта в то же время продолжает тестировать минимумы 1990 годов к доллару. Политика центробанка Японии контрастирует с подходом других крупных регуляторов, таких как Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и британский центробанк, которые склонны повышать ставки рефинансирования для борьбы с инфляцией. Японский регулятор сохраняет ультрамягкую политику, оставляя эту ставку на отрицательном значении в минус 0,1%.